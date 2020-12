Champions League

ManUnited vor Duell mit RB: Die Auferstehung der Lachnummer

In wenigen Vereinen lagen in Vergangenheit Erwartungshaltung und Realität so weit auseinander wie bei Manchester United. Doch der Klub akzeptiert seinen Ist-Zustand und findet vor dem Duell gegen RB Leipzig (Dienstag, ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) zurück zu alter Stärke.