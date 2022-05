Paris (SID) - Real Madrid geht wie erwartet mit Toni Kroos in der Startelf in das Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. Der 32-Jährige kann in St. Denis zum fünften Mal den wichtigsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs gewinnen, bislang ist dies nur Cristiano Ronaldo gelungen. Allerdings stehen insgesamt acht Real-Profis vor ihrem fünften Titel.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp kann wie erhofft auf die zuletzt angeschlagenen Thiago und Fabinho setzen, beide stehen in der Startelf. - Die Aufstellungen:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Mane, Diaz. - Trainer: Klopp

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Valverde, Benzema, Vinicius. - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)