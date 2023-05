Mit dem Halbfinale zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City kommt es am Dienstagabend zu einer Neuauflage des Halbfinals aus dem Vorjahr.

In der Vorsaison setzte sich Real nach einer 3:4-Niederlage im Hinspiel in Manchester durch einen 3:1-Heimsieg nach Verlängerung doch noch gegen die Engländer durch, was letztlich den Weg zum Titel in der Königsklasse ebnete. Im Endspiel schlug die Elf von Coach Carlo Ancelotti dann den FC Liverpool äußerst knapp mit 1:0.

Im Viertelfinale dieser Saison behielten sowohl Real Madrid als auch Manchester City recht souverän die Oberhand. Die Spanier schlugen den englischen Krisen-Klub FC Chelsea zwei Mal mit 2:0. Auch Manchester City hatte nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen den FC Bayern München schon in der ersten Partie den Grundstein für den Halbfinal-Einzug gelegt. Im Rückspiel an der Isar langte der Guardiola-Elf dann ein 1:1, um das Halbfinal-Ticket zu lösen.

Real Madrid tankte am zurückliegenden Wochenende noch mal Selbstvertrauen für das Duell mit ManCity. Die "Königlichen" gewannen das nationale Pokalfinale mit 2:1 gegen CA Osasuna. Auch ManCity feierte eine gelungene Generalprobe vor dem Auswärtsspiel in Madrid, siegte in der Premier League durch einen Doppelpack von DFB-Star Ilkay Gündogan mit 2:1 gegen den Abstiegskandidaten Leeds United und behauptete damit die Tabellenführung.

Alle Informationen zur Live-Übertragung des Halbfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und Manchester City am heutigen Dienstag um 21 Uhr findet ihr nachfolgend.

Real Madrid gegen Manchester City heute live: Wann und wo findet das Champions-League-Halbfinale statt?

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, den 9. Mai, um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid empfängt ManCity: Läuft das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League heute live im Free-TV?

Nein. Erst das Finale am 10. Juni in Istanbul läuft live im frei empfangbaren Fernsehen, dann überträgt das ZDF live.

Champions League heute live: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Madrid und Manchester im Pay-TV?

Auch im Pay-TV wird es keine Übertragung des Hinspiels geben.

Real Madrid vs. Manchester City live: Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League heute im Livestream

Das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City gehört zu den Partien, die live und exklusiv von Amazon Prime Video gezeigt werden. Die Übertragung im Livestream startet heute um 20 Uhr, dieser ist aber nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos abrufbar.

Real Madrid - Manchester City heute live: Das Champions-League-Halbfinale im Liveticker verfolgen

Einen Liveticker zum Hinspiel findet ihr wie gewohnt bei ran.de.

Champions League heute live: Wo gibt's Highlights zum Halbfinal-Hinspiel von Real gegen ManCity?

Clips mit den wichtigsten Szenen der Partie findet ihr nach Abpfiff ebenfalls bei Amazon Prime Video, zudem werden diese auch auf YouTube und auf der Website des ZDF-Sportstudios hochgeladen.

