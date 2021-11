München - Robert Lewandowski hat sich bei seinem Jubiläum selbst belohnt: Der Pole absolvierte am Dienstag beim 5:2-Sieg gegen Benfica Lissabon sein 100. Spiel in der Champions League.

28 Partien waren es für Borussia Dortmund, für den FC Bayern München sind es nun 78.

Und wie feiert ein Torjäger so einen besonderen Tag? Genau, standesgemäß natürlich mit einem Tor. Nein, im Falle des Weltfußballers sogar mit einem Dreierpack.

Dreierpack beim 5:2 gegen Benfica

Lewandowski traf gegen die Portugiesen in der 26. Minute per Kopf zum 1:0, bereitete kurz darauf den Hackentrick-Treffer von Serge Gnabry (32.) vor und schnürte später mit zwei Lupfern (61., 84.) den Dreierpack.

Der Pole erzielte gegen Benfica damit seine Champions-League-Tore 79 bis 81 - Rekord nach 100 Spielen. Er steht im Kalenderjahr 2021 bei 52 Treffern, und das bei 38 Pflichtspielen.

"Ich habe nie gedacht, dass man so viele Spiele mit so vielen Toren und Vorlagen machen kann", sagte Lewandowski bei Amazon: "In den ersten 20 Minuten habe ich kaum den Ball bekommen. Dann ist es für einen Stürmer nicht so einfach, geduldig zu bleiben. Nach dem ersten Tor läuft es immer ein bisschen einfacher."

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte Lewandowski die glänzende Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, der Torjäger scheiterte aber mit einem schwach geschossenen Handelfmeter ("klar mein Fehler") am ehemaligen Bundesliga-Torhüter Odisseas Vlachodimos.

Noch weit bis zur Spitze

Beide Marken - 100 Spiele, 81 Tore - sind beeindruckend, bis zur Spitze ist es aber noch weit für den 33-Jährigen.

Rekordspieler der Champions League ist Cristiano Ronaldo mit 179 Einsätzen. Lewandowski möchte in seiner Karriere aber auf jeden Fall auch bei den Toren in den 100er-Klub, mit den 81 Treffern belegt er Platz drei.

Doch selbst 100 Tore würden nicht für Platz eins reichen, denn Ronaldo und Lionel Messi sind mit 137 und 123 Treffern für den 33-Jährigen außer Reichweite.

