Champions League

Ronaldo-Watch: ManUtd-Comeback für CR7 in der Königsklasse

In der vergangenen Saison lief es für Manchester United in der Königsklasse überhaupt nicht rund. Nach der Gruppenphase war Schluss. In diesem Jahr ist alles anders. Als Tabellenführer starten wieder erstarkte "Red Devils" in die Champions League - mit Rückkehr Cristiano Ronaldo. ran hat den Superstar bei seinem Königsklassen-Debüt genau beobachtet.