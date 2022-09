München - Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Duell der Münchner am Dienstag gegen den FC Barcelona (21 Uhr im Liveticker) einen Ratschlag erteilt.

"Ich denke, es ist immer besser, sich auf seinen eigenen Kompetenzbereich zu beschränken", sagte Rummenigge in einem Interview mit dem spanischen Sportblatt "As".

Nagelsmann hatte die Katalanen Ende Juli kritisiert und deren Transferpolitik hinterfragt. "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wie das möglich ist. Barca ist der einzige Klub, der Spieler kaufen kann, ohne Geld zu haben. Das ist wirklich verrückt", hatte Nagelsmann gesagt, später aber zurückgerudert. Auch aus Barcelona kamen entsprechene Widerworte.

Rummenigge verteidigt Barcelonas Ausgaben

Rummenigge sagte nun: "Julian sollte keine politischen Statements abgeben, das ist die Aufgabe von Oliver Kahn und Herbert Hainer".

Er nahm die Katalanen in Schutz: "Sie mussten in Barcelona einen neuen Weg einschlagen. Sie haben viele Einnahmen aus der Zukunft in die Gegenwart verschoben, um sich Spieler leisten zu können. Barcelona war immer ein wichtiger Verein für den Fußball in Europa."

Rummenigge erwartet keine Pfiffe gegen Lewandowski

Das Duell gegen Barcelona bedeutet auch die Rückkehr von Robert Lewandowski nach München. Der Stürmer hatte im Sommer seinen Wechsel nach Barca forciert. Trotzdem erwartet Rummenigge, dass ihn die Münchner Fans wohlwollend empfangen.

"Ich möchte, dass Bayern und die Fans ihn mit Dankbarkeit empfangen", wünschte sich der 66-Jährige. Man dürfe nicht vergessen, "dass er acht Jahre lang hier spielte, alles gewann, was es zu gewinnen gibt, und jede Saison zwischen 35 und 50 Tore schoss". Zudem habe der Pole auch durch seine Ablöse, rund 45 Millionen Euro, zum Wohl des FC Bayern beigetragen.

Verständnis für Lewandowski

Rummenigge, der selbst einst als Profi den Weg ins Ausland zu Inter Mailand gewählt hatte, brachte Verständnis für Lewandwoskis Schritt auf - trotz des unrühmlichen Abschieds aus München.

"Spanien war immer in seinem Kopf. Und dies war vielleicht seine letzte Chance, bei einem Verein dieser Größenordnung zu unterschreiben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er einer der wichtigsten Neuzugänge der letzten 15, 20 Jahre war", sagte Rummenigge.

