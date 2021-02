Sevilla/München – Borussia Dortmund ist heute im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gefordert. Der BVB tritt beim FC Sevilla an. Anpfiff der Partie ist heute, 17. Februar, um 21 Uhr. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Das Spiel in der Königsklasse geht fast ein wenig unter seitdem bekannt wurde, dass Gladbach-Trainer Marco Rose zur neuen Saison in Dortmund übernimmt. In Gladbach sind die Fans natürlich enttäuscht, beim BVB hoffen die Anhänger auf bessere Zeiten.

Nichtsdestotrotz steht Übergangstrainer Edin Terzic jetzt unter Druck. In der Bundesliga läuft es nicht, der BVB droht die Champions League zu verpassen. Genau jetzt kommt das Duell mit Sevilla und ein Sieg ist Pflicht, um ein wenig Ruhe einkehren zu lassen. "Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil", sagt Terzic, sein Topstar Erling Haaland warnt: "Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir keine Chance."

FC Sevilla – Borussia Dortmund: Champions League live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Ausschnitte der Partie in der Konferenz-Übertragung. Diese beginnt um 20:50 Uhr live auf Sky Sport 1 / Sky Sport HD 1. Das komplette Einzelspiel ist nicht im TV zu sehen.

FC Sevilla – Borussia Dortmund: Champions League im Livestream

Das komplette Einzelspiel gibt es beim Streamingdienst-Anbieter DAZN. Dafür ist ein Abo nötig. Alternativ kann man sich auch einen Gratismonat zulegen (Werbelink). In der kostenpflichtigen Sky Go App gibt es zudem die Konferenz-Übertragung von Sky, wo Ausschnitte der Partie zu sehen sind.

FC Sevilla – Borussia Dortmund: Champions League im Liveticker

Wenn in Sevilla der Ball rollt, dann sind wir mit unserem Liveticker mit dabei. Aufstellungen, Tore, wichtige Szenen und alle Daten und Fakten gibt es dann in Echtzeit abrufbar.

