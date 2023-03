Köln (SID) - Die starken Leistungen von Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain haben den Fußball-Rekordmeister für die Fans in Deutschland zum klaren Titelfavoriten in der Königsklasse gemacht. 56,2 Prozent der knapp 1000 Teilnehmer einer FanQ-Umfrage im Auftrag des SID glauben, dass die Münchner am Ende die Champions League gewinnen werden. Deutlich dahinter folgen Manchester City (19,9 Prozent) und Real Madrid (11,0 Prozent) im Favoritenranking.

Beim besten Spieler des Achtelfinals müssen sich die Bayern hinter Manchester City mit den Plätzen zwei für Jamal Musiala (19,0 Prozent) und drei für Matthijs de Ligt (8,3 Prozent) zufriedengeben. Platz eins geht mit 48,9 Prozent der Stimmen an Citizen-Stürmer Erling Haaland, der alleine im Rückspiel gegen RB Leipzig (7:0) fünf Treffer erzielte.

Die größte Enttäuschung aus deutscher Fansicht ist dementsprechend das Auftreten von Leipzig bei ManCity gewesen, die Sachsen erhielten hier 33,2 Prozent der Stimmen. Auch insgesamt sind die Fans mit den Leistungen der deutschen Teams im Achtelfinale nicht zufrieden. 71,4 Prozent gaben an, mit dem Auftreten der Bundesliga-Vereine insgesamt unzufrieden zu sein. Bis auf den FC Bayern schieden alle deutschen Klubs aus. Die Viertel- und Halbfinal-Auslosung erfolgt am Freitag im schweizerischen Nyon.