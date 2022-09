Köln (SID) - Für die deutschen Fußballfans ist Rekordmeister Bayern München der große Favorit auf den Champions-League-Titel 2022/23. Das geht aus einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID hervor.

45,3 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass der FC Bayern die besten Chancen auf den Sieg im Endspiel in Istanbul hat. Auf den weiteren Plätzen folgen Manchester City (21,7) und Titelverteidiger Real Madrid (11,6).

Darüber hinaus identifizieren die Befragten Debütant Eintracht Frankfurt (42,2) und Ajax Amsterdam (20,2) als mögliche Überraschungsmannschaften in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse. 1300 Fans nahmen an der Umfrage teil.

Der Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs in der Champions League ist der Ex-Dortmunder Erling Haaland von Manchester City (49,5 Prozent). Karim Benzema (12,0/Real Madrid), Weltfußballer Robert Lewandowski (10,7/FC Barcelona) und Sadio Mane (9,5/Bayern München) folgen auf den weiteren Plätzen.