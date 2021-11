Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht eine knappe Woche nach dem 0:5-Debakel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach als klarer Favorit in das Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag. Die Siegquote für den FC Bayern bei bwin beläuft sich am Dienstag auf 1,18, ein Erfolg des portugiesischen Rekordchampions wird mit dem 17-Fachen des Einsatzes belohnt.

Borussia Dortmund hat gute Chancen, am Mittwoch Wiedergutmachung für die 0:4-Pleite bei Ajax Amsterdam zu betreiben. Beim Sportwettenanbieter hat der BVB eine Siegquote von 2,45, Ajax von 2,60.

Gegen Überraschungsspitzenreiter Red Bull Salzburg (Quote 2,80) bleibt der VfL Wolfsburg laut bwin mit einer Siegquote von 2,37 am Dienstag im Rennen um Rang zwei in der Gruppe.

RB Leipzig hat das Weiterkommen abgehakt, möchte sich aber wenigstens mit einem Punkt verabschieden. Im Rückspiel gegen Paris St. Germain (Quote 2,10) am Mittwoch droht allerdings die vierte Niederlage. Gelingt gegen Messi und Co. der erste Sieg, zahlt der Buchmacher das 3,30-Fache des Einsatzes zurück. Ein Remis ist mit einer Quote von 3,60 notiert.