München/Nyon - Die Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League stehen fest. Der FC Bayern München bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Paris Saint-Germain zu tun. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Finals aus der vergangenen Saison.

Borussia Dortmund bekam ebenfalls einen richtigen Brocken zugelost. Die Schwarz-Gelben treffen auf Manchester City um Startrainer Pep Guardiola.

ran zeigt die Stimmen zur Auslosung:

FC Bayern München

Hansi Flick: "Im Viertelfinale gibt es nur starke Gegner. Es sind die besten Acht in Europa. Da ist es wichtig, dass man zwei starke Spiele zeigt. Wir wollen weiterkommen. Es ist ein starker Gegner, aber wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Es ist entscheidend, dass man Top-Leistungen abruft."

Flick zu den Chancen der deutschen Teams: "Paris und Manchester City haben Ausnahmespieler in ihren Reihen. Wir gehen die Herausforderungen an. Ich denke, dass sowohl wir als auch Dortmund Möglichkeit haben, weiterzukommen."

Hasan Salihamidzic: "Paris ist sehr gut besetzt. Im Vergleich zum Finale letztes Jahr haben sie mit Pochettino einen neuen Trainer, der gute Arbeit macht. Sie haben Topspieler, mit Mbappé einen Stürmer, der alles mitbringt und sehr gefährlich ist. Wir werden auf höchstem Niveau gefordert. Normalerweise ist der Heimvorteil sehr wichtig. Aber aktuell muss man schauen, wie und wo die Spiele stattfinden können. Die Lose sind alle sehr attraktiv. Wir freuen uns auf die Spiele."

Oliver Kahn: "Da hat uns das Los einen absoluten Hammer-Gegner beschert. Ich muss natürlich sofort ans Finale in Lissabon denken. Paris ist eine Mannschaft, die unbedingt die Champions League gewinnen will, dementsprechend schwierig wird die Aufgabe. Jeder weiß, was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappé, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Mit Mauricio Pochettino haben sie zudem einen Trainer, der sehr viel Wert auf die defensive Stabilität legt. Aber wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind, uns muss man auch erstmal schlagen."

Paris Saint-Germain

Marquinhos: "Wir haben ein großes Spiel vor uns. Wenn wir in diesem Wettbewerb weit kommen wollen, müssen wir jeden Gegner schlagen. Sie sind ein tolles Team. Wir haben sie letzte Saison im Finale getroffen, jetzt liegt es an uns, zu zeigen, dass wir in der Lage sind, diese Phase zu überstehen. Es ist schade, dass die Fans diese Saison fehlen, mit ihnen macht es immer einen Unterschied. Wir müssen nach München fahren, um ein gutes Spiel zu machen und hierher zurückkommen, um es zu bestätigen. "

Mauricio Pochettino: "Wir sind glücklich, auf diesem Niveau zu sein, es sind die acht besten Mannschaften Europas, die antreten. Die Champions League ist sehr schwer zu gewinnen, man muss gegen die Besten spielen, und wir werden gegen den Titelverteidiger antreten. Wir werden gegen die Besten des Kontinents spielen. Wir sind optimistisch, die Mannschaft wird konkurrenzfähig sein, wir haben Barcelona ausgeschaltet, wir werden uns auf Bayern konzentrieren, mit dem einen Ziel, uns für das Halbfinale zu qualifizieren. "

Borussia Dortmund

Bei den Schwarz-Gelben herrscht Vorfreude auf ein ganz besonderes Wiedersehen.

Manchester City

Und die Freude ist auch bei Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan groß.

Freue mich riesig über unser Champions League Los 🙌🏼... auch wenn es schade ist, dass es leider kein Wiedersehen mit der Gelben Wand geben wird. Erwarte eine sehr schwierige Herausforderung in zwei hoffentlich hochklassigen Spielen 💪🏼 See u soon, @BVB 😎✌🏼 #UCL — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 19, 2021

