München - Eintracht Frankfurt hat am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League möglicherweise eine ganz richtungsweisende Partie vor der Brust.

Die Hessen bekommen es eine Woche nach dem torlosen Remis in Frankfurt erneut mit Tottenham Hotspur zu tun. Beide Kontrahenten liegen nach drei Partien mit jeweils vier Punkten in Gruppe D gleichauf. Somit hat der Gewinner der Begegnung am Mittwochabend im Tottenham Hotspur Stadium die Chance, sich zunächst mal von einem direkten Kontrahenten abzusetzen.

In der ersten Partie in Frankfurt überzeugte die Eintracht gegen den Premier-League-Klub vor allem durch eine sehr gute Defensivleistung. Coach Oliver Glasner sprach hinterher von einem "richtigen Abnutzungskampf" und ergänzte: "Man hat hinten raus gesehen, dass beide Mannschaften richtig platt waren und das dürfen durchaus als Kompliment sehen."

Wo läuft Tottenham vs. Frankfurt? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Eintracht Frankfurt tritt am Mittwoch im Tottenham Hotspur Stadium in London gegen Tottenham Hotspur an. Anpfiff der Partie ist am 12. Oktober um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Spurs gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie Tottenham gegen Eintracht im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Tottenham gegen Frankfurt?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

