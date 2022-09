München - Der FC Bayern München hat in der Saison 2022/23 in der Gruppenphase der Champions League am Dienstagabend bereits das nächste Topspiel, nachdem die Elf von Coach Nagelsmann zum Auftakt mit 2:0 bei Inter Mailand gewann. Der deutsche Rekordmeister empfängt am 2. Spieltag den FC Barcelona um den früheren Bayern-Star Robert Lewandowski.

Der Pole, der im Sommer 2022 von der Säbener Straße zu den Katalanen wechselte, präsentierte sich zuletzt im Barca-Trikot auch schon in Torlaune. Beim 5:1-Auftaktsieg des FC Barcelona in der Königsklasse gegen Viktoria Pilsen steuerte der 34-Jährige einen Dreierpack bei. Damit ist er nun der einzige Spieler in der Geschichte der Champions League, der für drei verschiedene Klubs innerhalb einer Partie drei Mal traf. Zuvor gelang dem Stürmer dies schon im Trikot der Bayern und auch für Borussia Dortmund.

Bei den Münchnern ist durch einen 2:0-Erfolg in Mailand in der Champions League alles auf Schiene. Im Meazza-Stadion trafen vor einer Woche beim überzeugenden Sieg Leroy Sane und Danilo D'Ambrosio (Eigentor). Zudem gehen die Münchner gegen Barca mit einer guten Bilanz in die Partie. Zuletzt gewann der deutsche Rekordmeister vier Champions-League-Partien in Folge gegen die Katalanen, in der Gruppenphase der Vorsaison gab es zwei 3:0-Erfolge der Münchner und davor das legendäre 8:2 im Viertelfinale der Saison 2019/20, die Bayern letztlich mit dem Titel krönen konnte.

Wo läuft FC Bayern vs. FC Barcelona? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der FC Bayern tritt am Dienstag in der Allianz Arena auf den FC Barcelona. Anpfiff der Partie ist am 13. September um 21:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Bayern München gegen Barcelona live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie der Bayern gegen den FC Barcelona im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender Amazon Prime.

Gibt es einen Livestream von FC Bayern gegen Barca?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via Amazon Prime tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie FC Bayern München gegen Barcelona auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

