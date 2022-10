München - Auf Bundesligist Borussia Dortmund wartet am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase das Heimspiel gegen den FC Sevilla.

Bei dieser Partie gegen die Andalusier hat der BVB die Chance, mit einem Sieg schon das Erreichen der K.o.-Phase in der Königsklasse zu fixieren. Zudem bräuchte der BVB, der bislang sechs Punkte holte, Schützenhilfe von Tabellenführer Manchester City. Die Engländer spielen gegen den FC Kopenhagen, der wie BVB-Gegner Sevilla auch erst einen Punkt auf dem Konto hat.

In der Vorwoche präsentierte sich Dortmund beim Hinspiel in Sevilla richtig stark, zeigte eine gute Reaktion auf die vorhergehende 2:3-Pleite in der Bundesliga in Köln. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic gewann bei den Andalusiern mit 4:1. Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi und Julian Brandt trafen dabei für die Dortmunder.

Auf der Gegenseite hatte die 1:4-Pleite Konsequenzen für Sevillas Coach Julen Lopetegui. Er wurde nur kurz nach dem Spielende gegen Dortmund entlassen und einen Tag später der Argentinier Jorge Sampaoli als dessen Nachfolger präsentiert. Der 62-Jährige trainierte Sevilla bereits in der Saison 2016/17, wurde anschließend Nationaltrainer seines Heimatlandes. Zuletzt coachte Sampaoli bis zum Sommer 2022 Olympique Marseille.

Mehr zu Borussia Dortmund und zur Königsklasse findet ihr unter Champions-League-News.

Wo läuft Borussia Dortmund vs. FC Sevilla? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Borussia Dortmund trifft am Dienstag im Signal-Iduna-Park auf den FC Sevilla. Anpfiff der Partie ist am 11. Oktober um 21:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Dortmund gegen Sevilla live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie BVB gegen Sevilla im Pay-TV sehen - und wo?

Nein, das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla ist nicht im Pay-TV zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Sevilla gegen Dortmund?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via Amazon Prime Video tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie FC Sevilla gegen Borussia Dortmund auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

