München - Borussia Dortmund hat schon vorzeitig eines der Saisonziele erreicht. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic holte am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen Punkt beim 0:0 gegen Manchester City und sicherte sich damit das Achtelfinal-Ticket.

Nun geht es am abschließenden Spieltag der Champions-League-Gruppenphase für die Dortmunder zum FC Kopenhagen. Gegen den dänischen Meister konnte sich der BVB bereits im Hinspiel souverän mit 3:0 behaupten. Am 1. Spieltag trafen Marco Reus, Raphael Guerreiro und Jude Bellingham zum letztlich ungefährdeten Erfolg.

Marco Reus ging am Dienstag nicht mit an Bord der Sondermaschine nach Dänemark, nach einem zu frühen Comeback hat er weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk. "Marco hat gestern mit uns trainiert. Das Ziel ist, dass er am Samstag verfügbar ist", sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag während der Pressekonferenz. Marius Wolf fühle sich zudem nach seinem Infekt immer noch "unwohl", sagte Terzic: "Das wollen wir jetzt noch mal genauer untersuchen."

Wo läuft FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch im Parken auf den FC Kopenhagen. Anpfiff der Partie ist am 2. November um 21:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Kopenhagen gegen Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie FC Kopenhagen gegen den BVB im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Kopenhagen gegen Dortmund?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

