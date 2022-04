München - Die Hinspiele des Champions-League-Halbfinals sind gelaufen. Der FC Liverpool besiegte Villarreal souverän mit 2:0, während sich Manchester City und Real Madrid beim 4:3 einen denkwürdigen Schlagabtausch lieferten.

Könnte es nun sein, dass diese Hinspiele im Halbfinale zu den letzten Halbfinal-Hinspielen überhaupt zählen?

Final Four statt Halbfinale

Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet, erwägt die UEFA im Rahmen ihrer Champions-League-Reform ab 2024 das konventionelle Halbfinale mit Hin- und Rückspiel zu streichen.

Demnach soll es durch ein Final-Four-Turnier an einem Standort ersetzt werden, wo Ende Mai Halbfinals und Finale ausgespielt wird. Analog zum "Corona-Turnier", das Mitte 2020 in Lissabon gespielt wurde und den FC Bayern als Sieger hervorbrachte.

In der Vergangenheit betonte UEFA-Präsident Aleksandr Ceferin mehrfach die Vorteile eines solchen Endrundenturniers. Nicht nur entzerre es den vollgepackten Spielplan im Saisonendspurt etwas, auch die Vermarktung würde lukrativer sein. Nachteil für die Klubs wäre ein Heimspiel, was in diesem Fall dann weg fällt.

In der Handball-Champions-League oder Basketball-Euro-League ist ein Final-Four-Turnier bereits Gang und Gäbe. Das diesjährige Final Four im Handball findet in Köln statt, die besten vier Teams im Basketball treffen sich in Belgrad.

Die Reform mit allen finalen Details wird am 11. Mai auf dem UEFA-Kongress in Wien verabschiedet.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.