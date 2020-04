München – Am Dienstag hat die französische Politik Profifußball in Frankreich wegen der Corona-Pandemie noch bis zum 1. September einen Riegel vorgeschoben. In der Ligue 1 und Ligue 2 ruht der Ball also voraussichtlich. En Saisonabbruch scheint unausweichlich.

Doch welche Auswirkungen hätte das für die Champions League? Dort soll Stand jetzt die Saison noch abgeschlossen werden. Diesen Wunsch hat zumindest die UEFA. Und auch Paris Saint-Germain, das für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert ist, wäre dabei. "Wir planen für die Champions League, wann und wo immer sie auch gespielt wird", zitiert "Sport1" PSG-Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi. "Wenn es nicht möglich ist, in Frankreich zu spielen, dann werden wir im Ausland spielen."

Angeblich zieht Al-Khelaifi auch sein Heimatland Katar dafür in Betracht. An diesbezüglichen Plänen werde bereits gearbeitet. Laut UEFA-Regularien dürfte es dazu allerdings nicht kommen. Die sehen zwar vor, dass Partien in Ausnahmefällen an einen anderen Spielort verlagert werden können, dieser müsse allerdings auf dem Gebiet eines UEFA-Mitgliedsverbandes sein.

UEFA berät Ende Mai

Auch Olympique Lyon ist von der Hängepartie betroffen. Die Lyonnais hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Juventus Turin eigentlich ein Heimspiel. Doch nach der Entscheidung der französischen Regierung wäre das in Lyon unmöglich.

Eine Entscheidung ist erst Ende Mai zu erwarten: Am 27. Mai tagt das UEFA-Exekutivkomitee unter anderem zu Szenarien für eine Fortsetzung der Champions League. Bis dahin gibt es vielleicht mehr Klarheit über den Stand des Profifußballs in Europa.

