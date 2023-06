Kommentatorin Claudia Neumann muss sich seit Jahren immer wieder Hass und Häme in den sozialen Medien gefallen lassen. Auch nach ihrem Einsatz beim Champions-League-Finale wurde die 59-Jährige erneut massiv angefeindet.

Neumann hatte als erste Frau ein CL-Finale kommentiert und damit Geschichte geschrieben. Dabei leistete sie sich einige Versprecher. Die Kritik im Netz ließ nicht lange auf sich warten. "Unqualifizierte Labertante" oder "Hauptsache die Frauenquote stimmt" waren noch die netteren Kommentare.

Inakzeptabler Hass gegen Neumann

Am Sonntag stellte sich ihr Vorgesetzter Yorck Polus hinter Neumann: "Claudia Neumann ist eine professionelle und erfahrene Kommentatorin, was sie beim Champions-League-Finale einmal mehr unter Beweis gestellt hat", so der ZDF-Sportchef.

"Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay. Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt."

ZDF: "Sexistisch unterlegter Shitstorm"

Das ZDF veröffentlichte einen Artikel auf der sendereigenen Internetseite und bezeichnete die Beleidigungen in den sozialen Medien als "sexistisch unterlegten Shitstorm".

Auch die frühere Nationalspielerin Katja Kraus, die dem Netzwerk "Fußball kann mehr" angehört, wird zitiert.: "Kommentierung ist sicher Geschmackssache, aber bei Frauen beginnt die Ablehnung schon vor dem Anpfiff. Das ist völlig frei von jeder inhaltlichen Bewertung."