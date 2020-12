St. Petersburg/München - In der Champions League steht der letzte Gruppenspieltag auf dem Programm. Der BVB ist zwar schon für das Achtelfinale qualifiziert, kämpft im Duell gegen Zenit St. Petersburg aber noch um den Gruppensieg. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

Auch Borussia Dortmund durfte sich bereits über den Einzug in das Achtelfinal freuen. Am Dienstag wird es für den BVB in Gruppe F schon ab 18.55 Uhr gegen Zenit St. Petersburg ernst. Gewinnen die Borussen das Spiel, sind sie sicher Gruppensieger. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen sie darauf hoffen, dass Lazio Rom im Parallelspiel gegen Club Brügge scheitert.

Für Dortmund-Trainer Lucien Favre spielt der Gruppensieg eigenen Angaben zufolge aber nur eine untergeordnete Rolle. "Der erste Platz ist nicht relevant, nur die Qualifikation für das Achtelfinale zählt", sagte er nach dem 1:1 gegen Lazio in der Vorwoche, das den Achtelfinal-Einzug ermöglicht hatte. Motivation genüg dürfte aber dennoch da sein.

Im Falle eines Sieges winken den Schwarz-Gelben 2,7 Millionen Euro – für die Corona-gebeutelten Kassen sehr verlockend.

Champions League: Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund live im TV

Der Bezahlsender Sky zeigt die Begegnung als Konferenz mit dem Parallelspiel Lazio Rom vs. Club Brügge auf Sky Sport 1 HD. Beginn der Übertragung ist um 18.30 Uhr.

Champions League: Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund im Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie zwischen Zenit St. Petersburg und Borussia Dortmund live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 18.45 Uhr mit einem kleinen Vorlauf. In der kostenpflichtigen Sky Go App wird das Duell zudem als Livestream übertragen.

Liveticker zu Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

