Leipzig - Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat sich erleichtert gezeigt, dass zum Achtelfinalrückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr) Zuschauer zugelassen wurden. Eine entsprechende Entscheidung hatte die Stadt Leipzig in Absprache mit dem Gesundheitsamt und RB in der Krisendebatte um die Coronavirus-Epidemie getroffen.

"Wir sind sehr glücklich darüber", sagte Nagelsmann am Montagnachmittag. "Es wäre natürlich ein Nachteil, wenn Tottenham sein Heimspiel vor Zuschauern ausgetragen hätte und wir nicht", erklärte der 32-Jährige: "Wir hoffen, dass die Fans viel singen und uns nach vorne treiben."

"Froh, dass wir unsere Fans im Rücken haben"

Der RB-Coach betonte, dass auch bei zukünftigen Entscheidungen in der Bundesliga die Gesundheit im Vordergrund stehen müsse. Wichtig sei aber, dass "alle Klubs gleich behandelt werden und kein Nachteil für einzelne Vereine entsteht", meinte der Cheftrainer.

Auch Abwehrspieler Lukas Klostermann begrüßte die Entscheidung, für das erste Achtelfinal-Heimspiel des Klubs in der Königsklasse Fans ins Stadion zu lassen. "Ich bin froh, dass wir unsere Fans im Rücken haben werden. Ein Publikum kann immer noch die nötigen Prozente bei einem Team rauskitzeln und es nach vorne pushen", sagte der Nationalspieler.

Wie Nagelsmann weiter betonte, habe Nationalspieler Timo Werner gut trainiert und werde voraussichtlich "in der Startelf stehen". Werner hatte Leipzig mit seinem Elfmetertor den 1:0-Sieg in Hinspiel bei Tottenham beschert. Am Samstag beim 0:0 in Wolfsburg in der Bundesliga wurde der Angreifer 60 Minuten geschont.

