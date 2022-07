Bucaramanga (SID) - Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat zum neunten Mal das Finale der Copa America erreicht und damit das Ticket für die WM 2023 und Olympia 2024 gelöst. Die Elf von Trainerin Pia Sundhage bezwang Paraguay im kolumbianischen Bucaramanga mit 2:0 (2:0) und trifft im Endspiel am Sonntag (2.00 Uhr/MESZ) auf die Gastgeberinnen.

Ary Borges (16.) und Beatriz (28.) in ihrem 100. Länderspiel erzielten die Tore für die Selecao feminino. Nach fünf Siegen mit 19:0 Toren ist Brasilien im Finale klarer Favorit und peilt seinen achten Titel an.

Kolumbien hatte sich im ersten Halbfinale gegen Argentinien (1:0) durchgesetzt und sich damit ebenfalls für die WM und die Sommerspiele in Paris qualifiziert. Im Spiel um Platz drei am Samstag (2.00 Uhr MESZ) kämpfen Paraguay und Argentinien um den letzten direkten südamerikanischen Startplatz für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023).