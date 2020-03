Asuncion - Wie die Fußball-Europameisterschaft ist auch die für diesen Sommer geplante Copa America wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden. Argentiniens Superstar Lionel Messi, Brasiliens Neymar und Co. spielen den Südamerika-Meister nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in Argentinien und Kolumbien aus, wie der Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt gab. Das Turnier findet erstmals in zwei Ländern statt, zwölf Teams nehmen teil - darunter auch die eingeladenen Mannschaften aus Australien und Katar.

