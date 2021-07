München - "Vamos por la gloria!" – Auf zum Ruhm! Mit dieser Ansage feierte Lionel Messi auf seinem Instagram-Account das nächste erreichte Zwischenziel auf seiner persönlichen Mission des Fußballsommers. Kurz vor dem Post hatte Messi seine Argentinier im Halbfinale der Copa America zu einem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien geführt. Im Finale kommt es in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr) zum Klassiker gegen Erzrivale Brasilien.

"Das ist das Finale, auf das wir alle gehofft haben, es wird sehr eng, sehr kompliziert", sagte Messi nach der Partie: "Wir haben unser erstes Ziel erreicht, das darin bestand, jedes Spiel zu spielen. Jetzt werden wir versuchen, das Finale zu gewinnen."

Drei Copa-Endspiele - drei Niederlagen

Für den derzeit vereinslosen Messi ist es das bereits vierte Copa-Endspiel – und doch ein ganz besonderes. Denn für den 34-Jährigen wird das Duell gegen Ex-Teamkollege Neymar die vielleicht letzte Chance, den Makel des Ungekrönten abzulegen.

Denn das größte Fußballversprechen des Landes seit Maradona hat die Anhänger mit Siegen bei der U20-WM 2005 und Olympia 2008 zwar von einer neuen goldenen Ära träumen lassen. Seitdem durchlebte das fußballverrückte Land aber vor allem eines: bittere Enttäuschungen. Allen voran im WM-Finale 2014 gegen Deutschland, in dem Messi nur als Motivationsansprache für Joker Mario Götze in die Geschichte einging. Doch auch die Copa America war für Messi bislang nicht zu gewinnen: Alle drei Finals (2007, 2015, 2016), in denen er mit der "Albiceleste" stand, gingen verloren. Auch weil Messi und Argentinien dabei immer ohne eigenes Tor blieben.

Wasser auf die Mühlen der Messi-Kritiker, die spätestens nach Cristiano Ronaldos EM-Titel mit Portugal 2016 seine Titellosigkeit mit dem Nationalteam immer wieder als Lieblingsargument ins Felde führen.

Messi brilliert bei der Copa America 2021

Dass damit in diesem Jahr Schluss sein könnte, liegt vor allem an Messi selbst. Denn er spielt sein bislang bestes Turnier überhaupt im argentinischen Trikot: Mit vier Toren und fünf Torvorlagen war er an neun der elf argentinischen Copa-Treffer beteiligt. Auch gegen Kolumbien ging Kapitän Messi voran, legte das 1:0 vor, ließ sich trotz blutig getretenem Knöchel nicht unterkriegen und traf im Elfmeterschießen ganz fokussiert als erster Schütze seines Teams.

Der argentinische Fußballjournalist Carlos Salgado schwärmte angesichts Messis Copa-Auftritten: "Noch nie habe ich ihn so im argentinischen Trikot gesehen, so dominant im eigenen Spiel und der Mentalität. Ein Hauch von Maradona. Gereift, ein echter Leader und Kapitän."

Für den Titel als übergeordnetes Ziel blendet Messi sogar die eigene unsicher sportliche Zukunft aus: Seit dem 1. Juli ist der sechsmalige Weltfußballer vereinslos. Ob Barcelona sein Gehalt für einen neuen Vertrag überhaupt stemmen könnte, ist angesichts der prekären finanziellen Lage des Klubs zweifelhaft. Dennoch bleibt es um Messis Zukunft erstaunlich ruhig. Auch, weil er selbst keine neue Nahrung für Spekulationen liefert. Wozu sich mit schnöden Gerüchten herumschlagen, wenn "Gloria" ruft? Oder er kann ihn eben den nicht abschütteln, seinen ewigen Makel …

