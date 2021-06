Brasília (SID) - Während Lionel Messi seine Argentinier bei der Copa America mit dem 1:0 (1:0) gegen Paraguay vorzeitig ins Viertelfinale geführt hat, kommt das auch im zweiten Auftritt sieglose Uruguay nach dem 1:1 (0:1) gegen Chile nicht in Tritt. Immerhin beendete Superstar Luis Suarez die 443 Minuten währende Torflaute des Rekordchampions der Fußball-Südamerika-Meisterschaft.

Als Vierter der Gruppe A droht Uruguay mit nur einem Zähler auf dem Konto, aber noch zwei Spielen in petto, bereits im Viertelfinale ein Duell gegen Copa-Gastgeber Brasilien. Die Selecao ist unangefochten Spitzenreiter der Gruppe B. Argentinien peilt mit nun sieben Punkten in seinem noch ausstehenden Duell gegen das noch punktlose Schlusslicht Bolivien ebenfalls den Gruppensieg an. Die jeweils vier besten Teams kommen weiter.

In Cuiaba unterstrich zunächst der Ex-Hoffenheimer Eduardo Vargas (26.) seinen Torriecher. Für den Chilenen war es bereits der 14. Treffer bei seinem vierten Copa-Turnier, zur Rekordmarke fehlen damit nur noch drei. Suarez (66.) traf nach zuletzt vier torlosen Spielen der Urus und rettete dem 15-maligen Titelträger wenigstens das Remis.

Das Tor des Abends in Brasilia erzielte nach einer Musterkombination über Messi und Angel Di Maria der für den angeschlagenen Stuttgarter Nicolas Gonzalez in die Startelf gerückte Papu Gomez (10.). Ein zweiter Treffer der Gauchos wurde kurz vor der Pause wegen angeblicher Abseitsstellung Messis aberkannt, der immerhin mit seiner 147. Partie im blau-weißen Trikot nun mit Rekordspieler Javier Mascherano gleichzog.

Während Argentinien (7 Punkte, 3 Spiele) beim vorletzten Vorrundenspieltag am Donnerstag ausruhen darf, sind Uruguay (1/2) gegen Bolivien (0/2) und Chile (5/3) gegen Paraguay (3/2) in der Gruppe A im Einsatz.