München - Die Bundesligisten haben bei der Auslosung zum Achtelfinale eine gute Portion Glück gehabt. So tritt Borussia Dortmund in der Runde der letzten 16 gegen den Zweitligisten SC Paderborn an. Der FC Bayern München, sofern er sein noch ausstehendes Zweitrunden-Spiel bei Holstein Kiel am 13. Januar gewinnen sollte, träfe im Achtelfinale auf Darmstadt 98.

RB Leipzig bekommt es mit dem VfL Bochum ebenfalls mit einem Zweitligisten zu tun, ebenso wie Werder Bremen gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die Achtelfinal-Spiele finden am 2. und 3. Februar 2021 statt.

Die Partien des Achtelfinales im DFB-Pokal in der Übersicht:

Rot-Weiss Essen - Sieger aus Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (12. Januar 2021)

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

Sieger aus Holstein Kiel gegen Bayern München (13. Januar 2021) - SV Darmstadt 98

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

RB Leipzig - VfL Bochum

Borussia Dortmund - SC Paderborn

