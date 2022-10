München - Nach dem souveränen 5:0-Erfolg gegen Viktoria Köln gastiert der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokal beim FC Augsburg. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Trainer Julian Nagelsmann betonte vor der Partie nochmals die Erwartungshaltung.

"Grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, dass wir keinesfalls ein drittes Mal ausscheiden wollen. Wir haben die Ambitionen, den DFB-Pokal zu gewinnen", sagte Nagelsmann am Dienstag in aller Deutlichkeit. Mit Blick auf die 0:1-Pleite in der Bundesliga am siebten Spieltag beim FCA ergänzte Verteidiger Noussair Mazraoui: "Es ist Zeit für die Revanche."

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, Musiala, Mane - Choupo-Moting

Augsburg: Koubek - Gumny, Gouweleeuw, Pedersen, Bauer, Iago - Rexhbecaj, Gruezo - Vargas, Demirovic, Niederlechner

