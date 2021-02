München – Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es Borussia Dortmund mit den SC Paderborn zu tun. Anpfiff ist heute, 2. Februar, um 20:45 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach dem 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Augsburg hat sich die Situation in Dortmund ein wenig entspannt. "Das ist der Idealzustand, dass wir 90 Minuten offensiv und defensiv auf der Höhe sind. Wir fühlen uns etwas erleichtert", sagte BVB-Coach Edin Terzic.

Nun geht es im Pokalwettbewerb weiter. Nachdem der FC Bayern überraschend gegen Kiel ausgeschieden ist, sind die Chancen auf den Titel gestiegen. Doch mit Teams wie Leipzig, Leverkusen oder Wolfsburg gibt es noch namhafte Konkurrenz.

Borussia Dortmund – SC Paderborn live im TV

Das Spiel zwischen Dortmund und Paderborn gibt es live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr live. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Parallel gibt es das Pokal-Spiel auch live beim Pay-TV-Sender Sky. Dort ist sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz-Übertragung aller Pokal-Spiele zu finden.

Borussia Dortmund – SC Paderborn im Livestream

Einen kostenlosen Internet-Livestream stellt die ARD zur Verfügung. Auch auf der Website der Sportschau ist er Livestream zu finden. Zudem zeigt Sky in der kostenpflichtigen Sky-Go-App das Spiel zwischen Dortmund und Paderborn sowohl im Einzelspiel als auch in Ausschnitten in der Konferenz-Übertragung.

Borussia Dortmund – SC Paderborn im Liveticker

Wenn in Dortmund der Ball rollt, sind wir mit unserem Liveticker natürlich dabei. Die Aufstellungen, alle Statistiken, Tore und wichtigen Szenen sind dann in Echtzeit abrufbar.

