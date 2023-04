In der 76. Spielminute des Viertelfinals im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund fiel das Flutlicht in der Red Bull Arena aus. Beim Stand von 1:0 für Leipzig gingen die Lichter kurz darauf wieder an, um dann abermals zu erlischen. Sehr zur Unterhaltung der knapp 47.000 Zuschauer. Wenige Sekunden später konnte - mit eingeschaltetem Flutlicht - weitergespielt werden.

"Es war gut, dass wir mal durchschnaufen konnten", sagte Leipzig-Trainer Marco Rose nach der Partie. Bei Torschütze und Leipzig-Kapitän Willi Orban fand der Stromausfall ebenfalls Anklang: "Das war richtig romantisch", sagte er nach dem Spiel.

RB Leipzig erklärte nach dem Einzug ins Halbfinale, dass ein Systemausfall der Software, die die gesamte Stadion-Beleuchtung steuert, die Ursache für den Flutlichtausfall gewesen sei. Das hätte eine erste technische Überprüfung ergeben. Unmittelbar nach dem Systemausfall sei das Backup-System eingesprungen.