München - Der Haussegen hängt schief bei Borussia Dortmund. "Sehr laut", "sehr deutlich" und "sehr offen" soll es in der Kabine nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin gewesen sein, verriet BVB-Trainer Edin Terzic vor dem DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Hannover 96 am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im Liveticker bei ran.de). "Ihr könnt euch sicher sein, dass die Jungs schon wissen, worum es geht."

Nicht so sicher erscheint es allerdings, wie sich die Schwarz-Gelben aus ihrer misslichen Lage befreien wollen. Dabei geht es noch nicht einmal so sehr um in Gefahr geratene Saisonziele. Trotz vier Niederlagen in zehn Bundesligaspielen hat der BVB auf Tabellenplatz acht bislang nur drei Punkte Rückstand auf Dauerrivale FC Bayern München.

Zu Spitzenreiter Union fehlen zwar schon sieben Zähler. Es war jedoch sehr überraschend, wenn die Berliner ihren Höhenflug bis zum Saisonende durchziehen würden. Und in der Champions League ist ein Vorrücken ins Achtelfinale zum Greifen nah. Alles eigentlich noch im grünen Bereich.

In Dortmund geht es aktuell mehr um die Stimmung in der Mannschaft, die Häufung individueller Fehler, die mutmaßlich mangelnde Einsicht einzelner und scheinbar verhallende Kritik der Führungsspieler. Ein Gemisch, das zuletzt viele wichtige Punkte kostete.

Hummels kritisiert wiederholt Mitspieler öffentlich

Schon beim 1:1 gegen Sevilla hatte Chef-Mahner Mats Hummels Alarm geschlagen. Damals noch bemüht vorsichtig. "Mecker-Mats" wollte nach eigener Aussage nicht nach jedem Spiel Headlines über sich lesen. So ganz gelang es ihm nicht.

"Es muss aus manchen Köpfen raus, dass erfolgreicher Fußball immer sexy und Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist", kritisierte Hummels bei "Prime Video". Statt das Besondere solle man lieber das Richtige tun.

Angekommen ist die Botschaft ganz offensichtlich nicht. Ausgerechnet ein missglückter Hackentrick von Karim Adeyemi läutete das spielentscheidende 0:2 bei Union ein. Verdammte Hacke! Dementsprechend offensiver wurde auch Hummels' Schelte.

Ohne Adeyemis Namen zu nennen, ging er hart mit seinem jungen Mitspieler ins Gericht. "Manchmal ist der einfach 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt", schimpfte der 33-Jährige. "Es ist ganz wichtig, im Fußball zu wissen, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und in welchen nicht."

Sündenbock Adeyemi weist Kritik zurück

Auch Terzic haderte damit, wo und wie man den Ball verloren habe. Es gehe nicht darum, "mit der Hacke zu versuchen, den Gegner auseinander zu kombinieren, sondern klar zu bleiben".

Angesprochen darauf, ob er die Kritik verstehe, entgegnete Sündenbock Adeyemi uneinsichtig. "Nee, würde ich jetzt nicht sagen", entgegnete der 20-Jährige bei "DAZN" ein bisschen trotzig und schob die Niederlage auf die neue Formation, die Terzic in der ersten Halbzeit ausprobieren ließ. Der Trainer wiederum sah keine "taktischen Geschichten". Gegenseitiges Schuldzuschieben - ein unmissverständlicher Beweis für Katerstimmung.

Matthäus-Schelte für Hummels

Dafür verantwortlich könnten möglicherweise nicht einmal die individuellen Patzer, sondern Hummels' öffentlichkeitswirksame Dauer-Schelte sein, glaubt Lothar Matthäus. "Was mir als Spieler von Borussia Dortmund langsam aber sicher auf die Nerven gehen würde, ist die permanente Kritik von Mats Hummels", schrieb der "Sky"-Experte in seiner Kolumne.

"Sich Woche für Woche hinzustellen oder Social-Media-Posts abzusetzen und Mannschaftskollegen ständig zu kritisieren, geht irgendwann nach hinten los." Zwar müsse ein erfahrener Spieler "hin und wieder den Finger in die Wunde legen". Aber eben nicht nach gefühlt jedem Spiel. "Fußball ist ein Teamsport und wenn sich ständig einer herausnimmt, die Fehler der anderen anzusprechen, dann ist es alles andere als förderlich."

Terzics versteckte Kritik wirkt hilflos

Matthäus sieht sogar den Trainer oder BVB-Berater Matthias Sammer in der Pflicht, Hummels einzubremsen. Letzterer hatte dem Abwehrchef bei "Prime Video" zuletzt aber noch Rückendeckung gegeben. Und Terzic? Der Trainer wirkt in dieser Situation einigermaßen hilflos und – wie man zwischen den Zeilen lesen kann – ein wenig frustriert.

So lobt er Union Berlin mit Worten, die auch als Kritik am eigenen Team verstanden werden kann: "Jeder kennt seine Aufgabe. Sie sind sich halt nicht zu schade, die Dinge auf dem Fußballfeld zu erledigen, die wichtig sind. Und sie fragen halt nicht, warum."

Anders als in Dortmund? Terzics versteckte Schelte lässt erahnen, dass der Haussegen beim BVB selbst nach einem Sieg im DFB-Pokal oder ein, zwei guten Spielen nicht so schnell wieder hergestellt werden kann.

Carolin Blüchel

