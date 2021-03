München - Im Viertelfinale des DFB-Pokals bekommt es Borussia Mönchengladbach mit Borussia Dortmund zu tun. Anpfiff ist heute, 2. März, um 20:45 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Im Mittelpunkt dieses Duells wird natürlich Gladbachs Trainer Marco Rose stehen. Zum einen spielen seine Fohlen im Viertelfinale gegen den künftigen Arbeitgeber des Leipzigers, nämlich Borussia Dortmund. Und zum anderen steckt Gladbach seit Bekanntwerden des Rose-Abgangs in einem sportlichen Tief. Seit fünf Bundesliga-Spielen sind die Gladbacher nun schon ohne Sieg und rutschten in der Tabelle auf Rang 9 ab. Somit könnte der DFB-Pokal der deutlich leichtere und schnellere Weg zu einem internationalen Startplatz in der kommenden Spielzeit sein.

Beim BVB hat sich die Situation in den zurückliegenden Wochen hingegen etwas entspannt. Zunächst gewann Dortmund das für die Fans so wichtige Revierderby auswärts auf Schalke souverän mit 4:0 und legte zuletzt zuhause mit einem 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger Bielefeld nach.

Die Form stimmt also beim BVB, zudem hat die Elf von Trainer Edin Terzic mit Gladbach auch noch eine Rechnung offen. Ende Januar verlor der BVB trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung das Bundesliga-Duell im Borussia-Park mit 2:4.

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund live im TV

Das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund gibt es live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr live. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Parallel gibt es das Pokal-Spiel auch live beim Pay-TV-Sender Sky.

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund im Livestream

Einen kostenlosen Internet-Livestream stellt die ARD zur Verfügung. Auch auf der Website der Sportschau ist der Livestream zu finden. Zudem zeigt Sky in der kostenpflichtigen Sky-Go-App das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund im Einzelspiel.

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund im Liveticker

Wenn in Mönchengladbach der Ball rollt, sind wir mit unserem Liveticker natürlich dabei. Die Aufstellungen, alle Statistiken, Tore und wichtigen Szenen sind dann in Echtzeit abrufbar.

