Dortmund (SID) - Trainer Edin Terzic von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht mit einer gehörigen Portion Respekt in den Pokal-Kracher beim heimstarken Nachbarn VfL Bochum. "Zu Hause treten sie sehr stark und dominant auf. Man merkt, was dieses Stadion für eine Energie entwickeln kann", sagte Terzic vor dem Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Um das Revierderby zu gewinnen, brauche es laut Terzic "das gleiche Selbstvertrauen und die gleiche Klarheit" wie in den letzten Spielen: "Dann haben wir eine große Chance auf die nächste Runde." Der BVB hat alle vier Ligaspiele zum Start ins Jahr gewonnen, zuletzt gab es ein überzeugendes 5:1 gegen den SC Freiburg inklusive Tor-Premiere von Stürmer Sebastien Haller. "Wir tauschen uns jeden Tag aus und dann entscheiden wir, für wie viele Minuten es reicht", sagte Terzic über den von einer Hodenkrebserkrankung genesenen Ivorer.

Das Aufeinandertreffen von Nationalspieler Nico Schlotterbeck und seinem Bruder Keven sieht Terzic als Extra-Motivation für seinen Innenverteidiger. "Wenn ich jeden Tag sehe, wie sehr Nico gewinnen will, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es früher im Kinderzimmer auch so war", sagte Terzic, der in Bochum Sportwissenschaften studiert hat.