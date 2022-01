München - Was für eine Schlusssequenz im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Beim Stand von 3:4 im Elfmeterschießen trat der Kölner Florian Kainz als Schütze Nummer fünf der Kölner an und trifft. Der Ball nahm eine seltsame Flugkurve. Was war passiert?

Den her kendelse, der kostede Köln sejren mod HSV. Kainz der rør bolden to gange, og derfor annulleres målet pic.twitter.com/y6I00k118E — bulibold.dk (@bulibold) January 18, 2022

Der Österreicher rutschte leicht weg und berührte bei der Ausführung des Elfmeters den Ball zunächst mit dem Standbein, bevor er ihn dann mit rechts ins Tor zum vermeintlichen 4:4 traf. Die Kölner jubelten kurz, doch dann beendete Daniel Schlager plötzlich und völlig zurecht das Elfmeterschießen.

Nein. Bei einem Elfmeter im Spiel hätte es in dieser Situation einen indirekten Freistoß für den Gegner wegen der doppelten Berührung gegeben. Im Elfmeterschießen wird der Schuss als vergeben gewertet. https://t.co/vna84M3fQs — Collinas Erben (@CollinasErben) January 18, 2022

Aufgrund der doppelten Berührung zählte das Tor nicht. Köln scheidet auf die denkbar kurioseste Art und Weise aus dem DFB-Pokal aus.

