+++ TSV 1860 München - SV Darmstadt 98 +++

+++ SC Preußen Münster - VfL Wolfsburg +++

+++ 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli +++

+++ Berliner FV (BFC Dynamo) - VfB Stuttgart +++

+++ Wuppertaler SV - VfL Bochum +++

+++ VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf +++

+++ Dynamo Dresden - SC Parderborn +++

+++ Türkgücü München - 1. FC Union Berlin +++

+++ FC Rot-Weiss Koblenz - SV Jahn Regensburg +++

+++ FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96 +++

+++ VfL Osnabrück - SV Werder Bremen +++

+++ FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim +++

+++ Greifswalder FC - FC Augsburg +++

+++ SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund +++

+++ SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt +++

+++ Würzburger Kickers - SC Freiburg +++

+++ FC 08 Villingen - FC Schalke 04 +++

+++ FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln +++

+++ SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld +++

+++ Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC +++

+++ SV Sandhausen - RB Leipzig +++

+++ SV 07 Elversberg - Mainz 05 +++

+++ 1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer 04 Leverkusen +++

+++ 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach +++

+++ SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth +++

+++ FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim +++

+++ SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel +++

+++ Bremer SV - FC Bayern München +++

+++ SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg +++

+++ SV Meppen - Hertha BSC +++

+++ FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue +++

+++ Eintracht Braunschweig - Hamburger SV +++

+++ Die Lostöpfe stehen bereit +++

In Kürze beginnt die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2021/2022. 64 Mannschaften befinden sich in den Lostöpfen, von der Bundesliga bis in die Oberliga ist alles vertreten.

+++ DFB-Pokal live: Broich fungiert als Losfee +++

Der frühere Profi und heutige ARD-Experte Thomas Broich (40) fungiert am Sonntag (ab 18.30 Uhr) bei der Auslosung der ersten Hauprunde im DFB-Pokal als "Losfee". Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start statt. Borussia Dortmund ist Titelverteidiger nach dem Finalsieg gegen RB Leipzig (4:1).

Es ist der erste wichtige Termin einer neuen Saison im deutschen Profifußball: die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal. Am Sonntag, den 4. Juli, wird um 18:30 Uhr entschieden, wer es diesmal mit dem FC Bayern München aufnehmen darf und wer sich Titelverteidiger Borussia Dortmund entgegenstellt.

Im Mai hatte der BVB durch ein 4:1 über RB Leipzig zum fünften Mal den Pokal gewonnen. Mehr Erfolge weisen nur der FCB mit 20 und Werder Bremen mit sechs auf. Vorab die wichtigsten Infos zur heutigen Auslosung.

DFB-Pokal: Erschwernisse wegen Corona-Auflagen

Wie in den vergangenen Jahren auch werden in der Saison 2021/2022 neben den jeweils 18 Bundes- und Zweitligisten 28 unterklassige Vereine am Start sein, die sich überwiegend über die Landespokale qualifiziert haben. Das gestaltete sich wegen der Corona-Auflagen schwierig, die eine normale Durchführung unmöglich machten, weshalb die Verbände improvisieren mussten. So sind neben elf Drittligisten auch 13 Regionalligisten und vier Fünftligisten qualifiziert.

Die erste Runde wird vom 6. bis 9. August ausgespielt. Das Finale steigt am 21. Mai 2022 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion. Hier gibt es alle Informationen zur Auslosung.

DFB-Pokal-Auslosung: ARD live dabei

Wann genau die Auslosung findet im Rahmen der "ARD"-Sportschau von 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr statt. Das Prozedere wird der Höhepunkt der Sendung sein.

Außerdem kann die Auslosung im Livestream der "ARD" verfolgt werden. Der Sender zeigt sein komplettes Programm über diesen Weg.

Auch ran begleitet die Auslosung der ersten Pokal-Runde live - in einem ausführlichen Ticker. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen.

