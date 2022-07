München – Mini-Spielverlegungen en masse. Wie der DFB bekanntgab, werden sämtliche Partien der ersten DFB-Pokalrunde eine Minute später als geplant angepfiffen. So beginnt die Partie zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund am Freitagabend nicht um 20:45 Uhr, sondern um 20:46 Uhr.

Grund für die ungewöhnlichen Anstoßzeiten: Der vom DFB ausgerufene "Aktionsspieltag Klimaschutz". Mit ihm will der Verband Umwelt- und Klimathemen in den Fokus rücken. So soll in der Minute, um die sich der Anpfiff verzögert, mit Lautsprecherdurchsagen auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht werden.

Besondere Kapitänsbinden - Aktionen auch in Ligen

Zudem werden die Kapitäne eine besondere Kapitänsbinde mit "Warming Stripes" tragen, die mit Farbstreifen die langfristige Erderwärmung symbolisiert.

Auch in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga werde es laut DFB in dieser Saison ähnliche Aktionen geben. So spenden die teilnehmenden Klubs pro geschossenem Tor 100 Euro an das Bündnis „Sports for future“. Der DFB will die damit erspielte Summe am Ende verdoppeln.

