Frankfurt am Main (SID) - Die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals findet am Sonntag (18.30 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Als Losfee fungiert der frühere Profi und heutige ARD-Experte Thomas Broich.

Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start statt. Borussia Dortmund ist Titelverteidiger nach dem Finalsieg gegen RB Leipzig (4:1).