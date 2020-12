Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Digitalplattform OneFootball haben sich auf eine Kooperation bei der internationalen Übertragung des DFB-Pokals verständigt. Wie der DFB mitteilte, übertragt OneFootball ab Dienstag in der gesamten Saison ausgewählte Partien des Wettbewerbs kostenlos in Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Dazu sollen in den genannten Länder die Highlights aller Begegnungen verfügbar sein.