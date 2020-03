Frankfurt/München – Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. ran.de verrät euch, wo ihr das Spiel live im TV, als Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Eigentlich sollten die beiden Teams bereits am Sonntag in der Bundesliga aufeinandertreffen. Doch das Spiel wurde aufgrund der Verlegung des Europa-League-Spiels der Eintracht in Salzburg auf unbestimmte Zeit verschoben.

Beim Pokalspiel gegen Bremen: Fan-Proteste aus Frankfurt?

Auch wenn es um die Qualifikation zum Pokal-Halbfinale geht, stehen die sportlichen Themen im Hintergrund. Bei der Auswärtsfahrt in Salzburg hat sich ein Eintracht-Fan mit dem Coronavirus infiziert. Dieser befindet sich zusammen mit seinen Mitreisenden in Quarantäne. Das heutige Spiel wird trotzdem nicht abgesagt. Das Gesundheitsamt sieht keine Notwendigkeit darin, die Begegnung zu verschieben oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

Gespannt sein darf man auch auf das Verhalten der Fans. Nachdem zuletzt die Grabenkämpfe zwischen Ultras, Vereinen und dem DFB eskaliert sind, könnte es auch in Frankfurt zu Statements in Formen von Plakaten kommen. Der DFB hat in einem Statement noch einmal ihren Drei-Stufen-Plan bei Provokationen erklärt. Dieser könnte in letzter Instanz zu einem Spielabbruch führen.

DFB-Pokal: Frankfurt gegen Bremen live im TV

Das Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen wird live im Free-TV bei der ARD übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Duell in voller Länger. Anpfiff der Begegnung ist um 20:45 Uhr. ARD startet die Übertragung um 20:15 Uhr, Sky beginnt ab 20:30 Uhr.

DFB-Pokal: Frankfurt gegen Bremen als Livestream im Internet

Natürlich kann das Pokalduell auch im Internet live verfolgt werden. Die Livestreams zur Begegnung gibt es in der ARD-Mediathek oder über die App "Sky Go".

DFB-Pokal: Liveticker zu Frankfurt gegen Bremen

Ran.de bietet einen Liveticker zum Pokalspiel zwischen Frankfurt und Bremen an. Ab eine Stunde vor dem Anpfiff versorgen wir euch mit den wichtigsten Informationen, der Aufstellung, den Toren und allen entscheidenden Situationen.

Frankfurt gegen Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Hasebe - Sow, Rode - Kamada, Kostic - Silva

SV Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Bittencourt, Selke, Rashica

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Assistenten: Thorsten Schiffner und Marco Achmüller

Vierter Offizieller: Robert Kempter

VAR: Christian Dingert

