DFB-Pokal

FCB-Stars in der Einzelkritik: Choupo überragend - Mane schwächelt

Der FC Bayern verhindert eine erneute Pleite im DFB-Pokal und in Augsburg. Gut ein Jahr nach dem 0:5-Debakel in Mönchengladbach und einen Monat nach dem 0:1 in der Liga an gleicher Stelle übersteht die Mannschaft von Julian Nagelsmann dank eines 5:2 (1:1) beim FCA diesmal die zweite Pokalrunde. Die Bayern in der ran-Einzelkritik.