Ungewohnte Zeit für ein DFB-Pokal-Finale: Das Endspiel 2021 findet am Donnerstag zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie im TV und im Internet verfolgen könnt.

Bereits am 32. Spieltag trafen beide Klubs in der Bundesliga aufeinander - der BVB ging mit 3:2 als Sieger vom Platz. Für beide Teams ist der DFB-Pokal die letzte Chance auf einen Titel in der Saison. Allerdings kämpft Borussia Dortmund in der Liga noch um den Einzug in die Champions League während Leipzig diese bereits erreicht hat.

Insgesamt trafen beide Teams bereits in zehn Duellen aufeinander. Sechs davon gewann der BVB, zwei Leipzig und zwei endeten mit einem Remis.

+++ Update 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Gut für Borussia Dortmund: Torjäger Erling Haaland ist rechtzeitig fit geworden und steht in der Startelf. Gemeinsam mit Marco Reus und Jadon Sancho soll der Norweger für Tore sorgen.

RB setzt auf eine Viererkette in der Abwehr, im Sturm soll es Alexander Sörloth als einzige Spitze richten.

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Sabitzer, Haidara, Dani Olmo, Hwang - Sörloth

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Sancho, Haaland

DFB-Pokal: Leipzig gegen Dortmund live im TV

Das Spiel wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr live - im Pay-TV ist das Spiel bei Sky zu sehen, dort beginnt die Übertragung um 19:45 Uhr.

DFB-Pokal: RBL gegen BVB im Livestream

Das Finale wird kostenlos in der ARD-Mediathek gezeigt. Zudem bietet Sky einen Livestream über Sky Go an, der allerdings kostenpflichtig ist.

Liveticker zu RB gegen Dortmund

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.