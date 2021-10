München - Für den FC Bayern München geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Borussia Mönchengladbach. Die Münchner eilten in der Bundesliga zuletzt zu zwei Kantersiegen (5:1 in Leverkusen und 4:0 gegen Hoffenheim), sollten damit also in Sachen Selbstvertrauen gut auf das Pokalduell in Gladbach vorbereitet sein - auch ohne den an Corona erkrankten Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Aber die Gladbacher wissen aus der jüngeren Vergangenheit bestens, wie man den amtierenden Meister zumindest ärgern kann. Vor allem im Borussia-Park konnte Gladbach in den zurückliegenden Jahren immer wieder Achtungserfolge gegen die Münchner erreichen. Aus den zurückliegenden acht Duellen gewannen die "Fohlen" vier und holten zudem noch zwei Mal einen Punkt. Nur zwei Mal war der FCB in Gladbach siegreich.

Nächsten Spiele / Termine Borussia Mönchengladbach:

Bundesliga 10. Spieltag:

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Sa. 31.10.21 - 17:30 Uhr)

Bundesliga 11. Spieltag:

1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (Fr. 5.11.21 - 20:30 Uhr)

Nächsten Spiele / Termine FC Bayern München:

Bundesliga 10. Spieltag :

1. FC Union Berlin - FC Bayern München (Sa. 30.10.21 - 15:30 Uhr)

Bundesliga 11. Spieltag:

FC Bayern München - SC Freiburg (Sa. 6.11.21 - 15:30 Uhr)

Spielbericht vom letzten (9.) Spieltag

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 1:0 | Hertha BSC hat Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga dank einer eiskalten Chancenverwertung gestoppt. Die Berliner schlugen das dominante Team von Trainer Adi Hütter am Samstagabend mit 1:0 (1:0) und feierten ihren zweiten Sieg in Folge. Hertha springt in der Tabelle an Gladbach vorbei auf Rang zehn. ... Weiterlesen.

FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 4:0 | Rekordmeister Bayern München bleibt auch ohne seinen an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann in der Erfolgsspur. Der Titelverteidiger bezwang am 9. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim souverän mit 4:0 (2:0). ... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals. Anpfiff der Partie ist am 27. Oktober um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Free-TV - Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Die Partie könnt ihr im Free-TV in der ARD verfolgen: Die ARD startet mit seiner Sendung rund um die DFB-Pokal-Spiel zwischen Gladbach und dem FC Bayern um 20:15 Uhr.

Live im Pay TV bei Sky - Gladbach vs. FC Bayern

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um die DFB-Pokal-Konferenz um 20:30 Uhr.

Mönchengladbach vs. FC FC Bayern - im Livestream bei der ARD

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet ard.de mit dem Live-Stream euch einen mobilen, kostenlosen Service.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - im Livestream bei Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

