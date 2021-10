München - Für den FC Schalke 04 geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals nach München. Beim TSV 1860 München kämpfen die Gelsenkirchener um das Erreichen der nächsten Runde. An Selbstvertrauen sollte es der Elf von Trainer Dimitrios Grammozis derzeit nicht mangeln, denn S04 gewann zuletzt vier Zweitliga-Spiele in Folge und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Damit kletterte Schalke mit nun 22 Punkten auf Platz 3.

Ganz anders - nämlich deutlich schlechter - läuft es bei Schalkes DFB-Pokal-Gegner 1860 München. Der Traditionsklub startete schwach in die Drittliga-Saison 2021/22, hat nach zwölf Begegnungen nur 14 Punkte auf dem Konto. Damit liegt der TSV nur knapp außerhalb der Abstiegszone. Da käme den Giesingern eine mögliche Pokal-Überraschung gegen Schalke wohl gerade recht.

Nächsten Spiele / Termine 1860 München:

3. Liga 14. Spieltag:

1860 München - SC Freiburg II (Sa. 30.10.21 - 14 Uhr)

3. Liga 15. Spieltag:

VfL Osnabrück - 1860 München (Sa. 6.11.21 - 14 Uhr)

Nächsten Spiele / Termine FC Schalke 04:

2. Bundesliga 12 Spieltag :

1. FC Heidenheim - FC Schalke 04 (Fr. 29.10.21 - 18:30 Uhr)

2. Bundesliga 13. Spieltag:

FC Schalke 04 - SV Darmstadt (So. 7.11.21 - 13:30 Uhr)

Spielbericht vom letzten (11.) Spieltag

FC Schalke 04 - Dynamo Dresden 3:0 | Schalke 04 beißt sich mit einer Siegesserie in der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga fest. Der Bundesliga-Absteiger bezwang Dynamo Dresden am Samstagabend verdient mit 3:0 (1:0) und gewann vor stimmungsvoller Kulisse auch sein viertes Spiel in Folge ohne Gegentor ... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

1860 München empfängt den FC Schalke 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals. Anpfiff der Partie ist am 26. Oktober um 18:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - 1860 München vs. S04

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um die DFB-Pokal-Konferenz um 18 Uhr.

1860 München vs. FC Schalke 04 - im Livestream bei Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu 1860 München gegen FC Schalke 04

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

