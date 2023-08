Anzeige

Herzlich Willkommen zum DFB-Pokal. 1860 München empfängt in der 2. Runde des DFB-Pokals den FC Schalke 04 (26. Oktober, 18:30 Uhr). Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live im TV, Web und Livestream verfolgen könnt.UPDATE, 26.10.2021: Die Aufstellungen zu 1860 vs. FC Schalke 04:1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Dressel, Wein, Biankadi, Lex - Mölders, Bär - Trainer: Michael KöllnerFC Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Mikhailov, Churlinov, Zalazar, Bülter - Pieringer - Trainer: Dimitrios Grammozis

Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

Update vom 17.05.2022: Wir haben bereits alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokal-Finales 2022 zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig live im Free-TV und im Livestream.

München - Für den FC Schalke 04 geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals nach München. Beim TSV 1860 München kämpfen die Gelsenkirchener um das Erreichen der nächsten Runde. An Selbstvertrauen sollte es der Elf von Trainer Dimitrios Grammozis derzeit nicht mangeln, denn S04 gewann zuletzt vier Zweitliga-Spiele in Folge und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Damit kletterte Schalke mit nun 22 Punkten auf Platz 3.

Ganz anders - nämlich deutlich schlechter - läuft es bei Schalkes DFB-Pokal-Gegner 1860 München. Der Traditionsklub startete schwach in die Drittliga-Saison 2021/22, hat nach zwölf Begegnungen nur 14 Punkte auf dem Konto. Damit liegt der TSV nur knapp außerhalb der Abstiegszone. Da käme den Giesingern eine mögliche Pokal-Überraschung gegen Schalke wohl gerade recht.

Nächsten Spiele / Termine 1860 München:

3. Liga 14. Spieltag:

1860 München - SC Freiburg II (Sa. 30.10.21 - 14 Uhr)

3. Liga 15. Spieltag:

VfL Osnabrück - 1860 München (Sa. 6.11.21 - 14 Uhr)



Nächsten Spiele / Termine FC Schalke 04:

2. Bundesliga 12 Spieltag :

1. FC Heidenheim - FC Schalke 04 (Fr. 29.10.21 - 18:30 Uhr)

2. Bundesliga 13. Spieltag:

FC Schalke 04 - SV Darmstadt (So. 7.11.21 - 13:30 Uhr)