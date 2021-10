München - Das 5:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern war ein historisches Ergebnis, für beide Klubs. Dementsprechend fielen die Reaktionen der Presse, auch über die Landesgrenzen hinweg, aus. ran hat sie zusammengestellt:

Deutschland

kicker: "Entfesselte Gladbacher schießen die Bayern aus dem Pokal. Der FC Bayern ist krachend aus dem DFB-Pokal geflogen. Zum zweiten Mal in Folge scheiterte der Rekord-Pokalsieger in der 2. Runde des Wettbewerbs. Borussia Mönchengladbach schoss den Favoriten in einem denkwürdigen Spiel mit 5:0 aus dem Borussia-Park - und sorgte für eine historische Bayern-Pleite."

FAZ: "Schockierende Blamage für den FC Bayern. Die Münchner fliegen in Gladbach mit einem Debakel aus dem DFB-Pokal. Der FC Bayern ist völlig von der Rolle und verliert mit 0:5 bei der Borussia. Die Verantwortlichen sind völlig bedient."

BILD: NULL – ZU – FÜNF! Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel!

England

Daily Mail: "Bayern München verliert 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in ihrer heftigsten Niederlage seit 43 Jahren trotz einer vollbesetzten Mannschaft."

BBC: "Bayern zerlegt im deutschen Pokal! Bayern München erleidet die höchste Niederlage seit 1978 bei der Zerstörung bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Pokalrunde."

Italien

Corriere dello Sport: "Bayern München wurde in der zweiten Runde des DFB-Pokals gedemütigt, überwältigt 5:0 bei Borussia Mönchengladbach. Es ist die schwerste Niederlage der Bayern im DFB-Pokal, schlimmer als das vorherige 5:1 im Viertelfinale 1972 in Köln."

Gazzetta dello Sport: "Eine konfuse Nagelsmann-Mannschaft, obwohl sie mit ihrem besten Kader angetreten sind. Kone und die Doppelpacks von Bensebaini und Embolo begraben die Bayern im Borussia-Park und eliminieren sie in der zweiten Runde des Wettbewerbs."

Spanien

Mundo Deportivo: "Große Überraschung im DFB-Pokal! Bayern verprügelt und ausgeschieden. Borussia Mönchengladbachs historischer Sieg gegen den deutschen Meister."

AS: "Gladbach demütigt Bayern. Die Bayern verabschieden sich aus dem deutschen Pokal, nachdem sie von Gladbach überrannt wurden."

Marca: "Gladbach haut Bayern mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg aus dem Pokal. Schon letzte Saison hatten die Bayern keine schöne Zeit im Pokal, als sie gegen Zweitligist Holstein Kiel rausgeflogen sind. Die Gastgeber zerstörten die Bayern, die all ihre Stars aufgeboten hatten. Nach 21 Minuten stand es schon 0:3 aus Sicht der Münchner."

