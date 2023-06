Vom DFB-Pokalfinale in Berlin berichtet Dominik Kaiser

Eigentlich lief für Eintracht Frankfurt alles nach Plan. Die "Adler" waren im DFB-Pokalfinale das bestimmende Team, drückten auf die Führung. Doch in der 71. Minute landete ein doppelt abgefälschter Schuss von Christopher Nkunku zur Leipziger Führung im Tor.

Es war der Beweis: Diese Mannschaft hat den "Killer-Instinkt", der einem Team wie Borussia Dortmund in der Bundesliga fehlt!

Leipzig trifft in 50.000 Frankfurter Herzen

Trotz der erdrückenden Kulisse durch ca. 50.000 Eintracht-Fans im Olympiastadion behielt der Titelverteidiger die Nerven. Leipzig machte nicht sein bestes Spiel. Gerade deswegen ist dieser Sieg ein Beweis der eigenen Qualität und Mentalität.

Wer Titel gewinnen will, muss das Momentum für sich nutzen. Auch wenn die eigene Leistung gerade nicht das Optimum des Möglichen ist. Egal, wie laut die gegnerischen Anhänger und wie groß die Drucksituation ist.

RB kratzt an Dortmunds Vize-Thron

Mit dem zweiten Pokalsieg in Folge unterstreicht RB die eigenen Ambitionen und sendet eine deutliche Nachricht nach Nordrhein-Westfalen: Die zweite Kraft in Deutschland kommt aus Sachsen.

Was dem BVB in der Bundesliga eindrucksvoll misslang, setzte Leipzig im Pokal gleich zweimal in Folge erfolgreich um: Wenn der FC Bayern schwächelt, muss man eiskalt zuschlagen – egal wie!