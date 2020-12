München - Der FC Schalke 04 hat heute die Chance, das verkorkste Jahr 2020 zumindest mit einem Sieg zu beenden. In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen die Königsblauen auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846. Anpfiff fer Partie ist um 18:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es wird aller Voraussicht nach das letzte Spiel von Interimstrainer Huub Stevens an der Seitenlinie von Schalke 04. Als heißeste Nachfolgekandidaten für den kürzlich entlassenen Manuel Baum gelten inzwischen Alexander Zorniger (zuletzt Bröndby IF) und Christian Groß (zuletzt Al-Ahli).

Der DFB-Pokal ist in dieser Saison der einzige Wettbewerb, in dem der kriselnde Traditionsklub zumindest mal einen Sieg einfahren konnte. In der ersten Runde setzte sich Schalke mit 5:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durch. Die Ulmer zogen dank eines 2:0-Erfolgs gegen Zweitligist Erzgebirge Aue in die nächste Runde ein.

Pokal: SSV Ulm gegen Schalke 04 live im TV

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz mit allen Spielen wird dabei angeboten. Diese Übertragungen starten jeweils um 18 Uhr.

DFB-Pokal: Ulm gegen Schalke im Livestream

In der kostenpflichtigen Sky Go App werden zusätzlich zur TV-Übertragung alle Einzelspiele und Konferenzübertragungen angeboten. So kann man auch das Spiel zwischen Ulm und Schalke im Livestream verfolgen.

Liveticker zu Ulm gegen Schalke

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

