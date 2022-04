München/Hamburg - Etwas mehr als 30 Minuten sind gespielt, der HSV liegt bereits mit 0:2 hinten. Plötzlich tobt Christian Streich am Spielfeldrand, weil Nico Schlotterbeck im Strafraum am Boden liegt und der HSV den Ball nicht ins Aus spielt. Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt jedoch Schlimmeres für die Hanseaten an.

Nach einem Signal vom VAR geht er zum Monitor und schaut sich die Szene um den am Boden liegenden Freiburger an. Zuvor hatte der Unparteiische die Partie weiterlaufen lassen. Schlotterbeck rutscht an der Strafraumkante aus, Moritz Heyer will den Ball klären, trifft dabei Schlotterbeck aber klar am Hinterkopf. Der Freiburger fällt Heyer zwar unglücklich vor den Fuß, aber da muss der Hamburger cleverer agieren.

Die Frage nach der klaren Fehlentscheidung und ob der VAR da eingreifen muss, bleibt zwar - aber es gibt den Strafstoß. Vincenzo Grifo sagt "Danke" und schiebt zum vielleicht schon vorentscheidenden 3:0 ein (hier geht's zum ran-Liveticker).

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.