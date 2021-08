DFB-Pokal

Wechselfehler zeigt: Diese Probleme hat van Bommel

Die Vorbereitung des VfL Wolfsburg verlief - gelinde gesagt - mehr als holprig. Während negative Ergebnisse in Testspielen noch wegmoderiert werden können, kann ein gravierender Wechselfehler in einem DFB-Pokalspiel nicht so einfach unter den Teppich gekehrt werden.