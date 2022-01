München/Hamburg - Borussia Dortmund setzte den Aufwärtstrend mit dem furiosen 5:1-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg fort. Der BVB konnte die letzten vier Ligaspiele allesamt gewinnen, darunter zwei dramatische Comeback-Erfolge gegen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC.

In der Tabelle hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose immerhin bis auf sechs Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München herangeschoben. Im DFB-Pokal sind die Münchner im Gegensatz zu den "Schwarz-Gelben" bereits ausgeschieden. Dort wartet im Achtelfinale nun Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli.

Bei den Hamburgern zeichnet sich ein gegensätzliches Leistungsbild ab. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Erzgebirge Aue hinaus und wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Dennoch werden die Gastgeber für eine Pokal-Sensation nochmal alles in die Waagschale werfen. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wo läuft St. Pauli - BVB? So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund treffen am Dienstagabend aufeinander. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Dortmund wird am 18. Januar 2022 um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

DFB-Pokal: Läuft St. Pauli gegen Dortmund live im Free-TV?

Ja. Die ARD Sportschau überträgt das Achtelfinalspiel des DFB-Pokals ab 20:15 Uhr live und in voller Länge.

Wie kann ich St. Pauli vs. BVB im Pay-TV sehen?

Wie aus den vorherigen Runden gewohnt ist auch Pay TV-Sender Sky mit der Übertragung parat. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

DFB-Pokal: Wo kann ich FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Livestream sehen?

Neben der TV-Übertragung ist die Partie auch kostenlos in der ARD-Mediathek zu finden und kann dort im Livestream verfolgt werden. Sky bietet zudem über seine Dienste "Sky Ticket" und "Sky Go" einen Internetstream an, die jedoch beide kostenpflichtig sind.

DFB-Pokal im Liveticker: FCSP gegen BVB

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

UPDATE: Borussia Dortmund vs. SC Freiburg - die Aufstellungen

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Aufstellung St. Pauli: Smarsch - Ohlsson, J. Lawrence, Medic, Paqarada - Smith, Irvine, Becker, Hartel - Amenyido, Burgstaller

Aufstellung Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Bellingham, Brandt, Reus, Hazard - Haaland

Die Fakten zum DFB-Pokalspiel: Alle Informationen zu Borussia Dortmund vs. SC Freiburg

Partie: FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Wettbewerb: DFB-Pokal

Runde: Achtelfinale

Datum: 18. Januar 2022

Ort: Hamburg, Millerntor-Stadion

