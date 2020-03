München - Die Paarungen für das DFB-Pokal-Halbfinale stehen fest!

Losfee Almuth Schult zog am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau die Lose, die Nationaltorhüterin fischte zuerst den FC Bayern München aus dem Topf, der Rekordpokalsieger wird in der Neuauflage des Finales von 2018 Eintracht Frankfurt empfangen.

Im zweiten Halbfinale hat das Überraschungsteam Saarbrücken Bayer Leverkusen zu Gast.

Saarbrücken hofft auf nächste Überraschung

"Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der ARD: "Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend."

Saarbrücken hatte auf dem Weg in das erste Pokal-Halbfinale seit 1985 unter anderem die beiden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions trägt Saarbrücken seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen aus. Fischer erklärte, der Verein bemühe sich, auch das Halbfinale dort spielen zu können.

