Köln (SID) - Seit 2015 heißt der DFB-Pokalsieger der Frauen jedes Jahr VfL Wolfsburg, nun will Eintracht Frankfurt der Dauerregentschaft ein Ende bereiten. Um 16.00 Uhr beginnt in Köln das 41. Pokalfinale zwischen dem siebenmaligen Titelträger aus Niedersachsen und dem Underdog vom Main, der an die neun Triumphe aus der Ära als 1. FFC Frankfurt anknüpfen möchte.

Nach zuletzt zwei vergeblichen Anläufen will der FC Ingolstadt im dritten Versuch endlich die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga schaffen. Die Schanzer müssen zum Rückspiel beim VfL Osnabrück antreten und im Stadion an der Bremer Brücke ihren 3:0-Vorsprung aus der ersten Partie verteidigen. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

Nach dem sicheren 3:0 in der Auftaktserie gegen die Hamburg Towers startet Titelverteidiger Alba Berlin in das Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Gegner in der Serie best of five ist ratiopharm Ulm, das im Vorjahr im Halbfinale an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert war. Das Spiel beginnt um 14.00 Uhr.

Nationalspieler Tibor Pleiß greift nach der Krone im europäischen Basketball. Der 31-Jährige trifft mit dem türkischen Meister Anadolu Istanbul im Endspiel der EuroLeague um 20.30 Uhr in seiner Heimatstadt Köln auf den FC Barcelona. Pleiß wäre der zweite Deutsche nach Patrick Femerling, der diesen Titel gewinnt. Femerling war 2003 mit Barcelona erfolgreich.

In Paris beginnen die French Open als zweites Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das deutsche Aufgebot wird angeführt von Alexander Zverev und Angelique Kerber, Nummer eins der Setzlisten sind die beiden Weltranglistenersten Novak Djokovic und Ashleigh Barty. Rafael Nadal peilt seinen 14. Titel auf der roten Asche von Roland Garros an.